Москва, 12 января, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности возврата Украиной регионов, воссоединившихся с Россией, включая Крым, является здравомыслящей. Такое мнение высказал член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — приводит «РИА Новости» слова парламентария.

Вместе с этим депутат отметил, что киевский режим и его глава Владимир Зеленский являются нелегитимными и не хотят завершения конфликта.

По мнению Шеремета, Зеленский будет пытаться разжечь новую фазу конфликта и пожертвовать украинским народом ради собственных геополитических амбиций.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе Крыма. По его словам, нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма бывших украинских территорий, включая Крым. Помио этого, Уолтц заявил, что Трамп готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.

Путин 29 сентября 2022 года подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, на которых жители этих регионов подавляющим большинством высказались за воссоединение с РФ. При этом Донецкая и Луганская Народные Республики были признаны Россией в конце февраля 2022 года.

На следующий день, 30 сентября 2022 года, Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих регионов в состав России.

В Крыму референдум прошёл в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией при явке более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.