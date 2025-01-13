В Донецкой Народной Республике (ДНР) началась эвакуация оставшихся мирных жителей Курахова, освобождённого российскими военными. Отправку людей осуществляют мотострелковые подразделения Южной группировки войск, сообщает 13 января Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что горожане долго ждали этого дня и когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций. Таким известием ознаменован новый, 1054-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум

Накануне стало известно, что украинские военные 12 января 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 87 боеприпасов. Вместе с тем после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ только за сутки на кураховском направлении сдались в плен 16 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска освободили донецкий город Курахово 6 января 2024 года, тем самым лишив врага самого важного логистического узла на южнодонецком направлении.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал освобождение Курахова важной вехой в освобождении юга республики, так как это позволит армии России сконцентрироваться на освобождении северной её части.

Освобождение Курахова позволит российским военным гнать украинских бойцов дальше на открытую местность, где им будет тяжелее закрепиться, отмечал 6 января полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Военный эксперт уточнял, что в Курахове противник лишился 80% личного состава. Это порядка 20 тыс. боевиков.

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