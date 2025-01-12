На кураховском направлении 16 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным
ТАСС: на кураховском направлении 16 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным
Москва, 12 января, 2025, 03:57 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен 16 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом сообщили представители группировки.
«16 солдат ВСУ на кураховском направлении приняли решение сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни», — приводит ТАСС сообщение группировки.
Там добавили, что бойцы ВСУ попали в плен после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Российские военные сбрасывали с беспилотников листовки с призывом сдаться.
Как передавало ИА Регнум, ранее у хутора Бердина в Курской области украинские военные из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен солдатам российской группировки войск «Север». Всего 26 человек попали в плен за два дня после неудачной попытки контрнаступления. Отмечалось, что военнопленные рассказали, как к Бердину их забросили из Сумской области, а обучением занимались инструкторы из США и Европы.
10 января в Минобороны рассказали, что армия России сорвала 16 попыток украинских бойцов восстановить тактическое положение в Курахово. Уточнялось, что ВСУ потеряли на этом участке фронта восемь механизированных, две мотопехотные, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны.
Российские военные полностью освободили Курахово 6 января. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, через город ВСУ снабжали гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.