Москва, 12 января, 2025, 03:57 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен 16 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом сообщили представители группировки.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

«16 солдат ВСУ на кураховском направлении приняли решение сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни», — приводит ТАСС сообщение группировки.

Там добавили, что бойцы ВСУ попали в плен после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Российские военные сбрасывали с беспилотников листовки с призывом сдаться.

Как передавало ИА Регнум, ранее у хутора Бердина в Курской области украинские военные из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен солдатам российской группировки войск «Север». Всего 26 человек попали в плен за два дня после неудачной попытки контрнаступления. Отмечалось, что военнопленные рассказали, как к Бердину их забросили из Сумской области, а обучением занимались инструкторы из США и Европы.

10 января в Минобороны рассказали, что армия России сорвала 16 попыток украинских бойцов восстановить тактическое положение в Курахово. Уточнялось, что ВСУ потеряли на этом участке фронта восемь механизированных, две мотопехотные, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны.

Российские военные полностью освободили Курахово 6 января. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, через город ВСУ снабжали гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.