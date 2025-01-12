ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, есть погибшие
Донецк, 13 января, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Украинские военные 12 января 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив в общей сложности 87 боеприпасов. Об этом 13 января сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Тридцать два факта вооружённых атак ВФУ. Поступили сведения о гибели двух и ранении четырёх гражданских лиц», — говорится в Telegram-канале.
По данным управления, ВСУ совершили 31 атаку на горловском направлении и одну атаку — на кураховском. Всего украинские военные выпустили 87 единиц боеприпасов.
В результате атак киевского режима за сутки повреждения получили два дома, один автобус, шесть автомобилей и четыре объекта гражданской инфраструктуры, рассказали в управлении.
Как передавало ИА Регнум, 12 января глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на остановке общественного транспорта «Ртутный комбинат» погиб мужчина и водитель автобуса. Кроме этого, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1939 г. р. в результате артиллерийского обстрела. Помимо этого, украинские военные сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на автомобили, в результате чего пострадали женщина 1984 г. р. и мужчина 1962 г. р.
В это же время в Курахово в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г. р., сообщил Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Киевский режим 10 января нанёс удар по Светлодарску в ДНР. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом. В результате атаки погибли как минимум два человека: две женщины 1958 и 1948 г. р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г. р. и женщина 1964 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г. р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г. р., уточнял Пушилин.