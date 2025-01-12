Донецк, 13 января, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Украинские военные 12 января 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив в общей сложности 87 боеприпасов. Об этом 13 января сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Тридцать два факта вооружённых атак ВФУ. Поступили сведения о гибели двух и ранении четырёх гражданских лиц», — говорится в Telegram-канале.

По данным управления, ВСУ совершили 31 атаку на горловском направлении и одну атаку — на кураховском. Всего украинские военные выпустили 87 единиц боеприпасов.

В результате атак киевского режима за сутки повреждения получили два дома, один автобус, шесть автомобилей и четыре объекта гражданской инфраструктуры, рассказали в управлении.

Как передавало ИА Регнум, 12 января глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на остановке общественного транспорта «Ртутный комбинат» погиб мужчина и водитель автобуса. Кроме этого, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1939 г. р. в результате артиллерийского обстрела. Помимо этого, украинские военные сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на автомобили, в результате чего пострадали женщина 1984 г. р. и мужчина 1962 г. р.

В это же время в Курахово в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г. р., сообщил Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Киевский режим 10 января нанёс удар по Светлодарску в ДНР. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом. В результате атаки погибли как минимум два человека: две женщины 1958 и 1948 г. р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г. р. и женщина 1964 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г. р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г. р., уточнял Пушилин.