Москва, 6 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Освобождение Курахова в Донецкой Народной Республике позволит российским военным гнать украинских бойцов дальше на открытую местность, где им будет тяжелее закрепиться. Об этом в понедельник, 6 января, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее в этот же день подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Курахово. При освобождении города особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм при выполнении боевых задач.

«Курахово — это город спутник столицы Донбасса (Донецка. — Прим ред.). Это важный железнодорожный узел, который связан с другими городами, в том числе с Покровском и Красногоровкой. То есть это такая целая система, конгломерат населённых пунктов, которые на сегодняшний день освобождаются не так быстро и легко, потому что бой в городе — это особый вид боя. Он очень сложный, но и в то же самое время он довольно важный», — сообщил военный эксперт.

По словам специалиста, выбив противника из населённых пунктов, российские войска осложняют ему задачу закрепиться далее, потому что после таких городов идёт более открытая местность. В описанных условиях, уверен полковник, крайне сложно соорудить долговременные огневые точки и разветвлённую систему оборонительных сооружений.

«За 10 лет противник превратил Курахово в мощное укрепление и развил там довольно обширную сеть долговременных огневых точек, подземных коммуникаций. И что самое главное — с этих позиций обстреливался Донецк. Важнейшая задача, которую ставил Верховный главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин перед вооружёнными силами, — это защитить мирных жителей, в том числе и Донецка, отодвинуть войска Украины. И вот эта задача выполняется», — рассказал Кошкин.

Эксперт уточнил, что в Курахове противник лишился 80% личного состава. Это порядка 20 тыс. боевиков. Собеседник агентства указал, что на этом участке в течение двух месяцев ежедневные потери ВСУ составляли где-то от 150 до 200 человек убитыми и ранеными. По словам полковника, эта цифра характеризует довольно ожесточённые бои, ещё и при том условии, что противник был оснащён довольно серьёзным вооружением. Специалист добавил, что российскими военными было уничтожено около 3 тыс. единиц вооружения и боевой техники.

«Украинские военнопленные сегодня особенно отмечают то, что снижается уровень мотивации и моральной устойчивости в Вооружённых силах Украины. Естественно, что потеря очередного крупного населённого пункта — это снижение морального духа. Командование противника старается как-то этот вопрос скрыть от войск, меньше информировать население Украины о потерях подобного рода. Но всё равно информация просачивается, и она, в общем-то, негативно влияет на общее состояние ВСУ», — заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 6 января советник главы республики Игорь Кимаковский отметил, что украинская армия, потеряв Курахово, лишилась самого важного для них логистического узла на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ снабжали через город свои гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной ими части Запорожской области.

Ранее в этот же день председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, расположенным в западной части ДНР. Он указал, что российские военные постепенно продвигаются к западной границе республики, в том числе в районах Покровска, Курахово и Великой Новосёлки.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 января рассказал, что российские военные продвинулись в северной части Курахово. Он добавил, что в данный момент идёт зачистка городской промзоны от боевиков украинских формирований.

Вооружённые силы Российской Федерации подняли триколор на западной окраине Курахово 5 января. Ранее в этот же день стало известно, что украинские формирования прекратили организованное сопротивление в городе.