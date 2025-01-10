Донецк, 10 января, 2025, 21:40 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела Светлодарска в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек, раненых — до восьми. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сергей Аверин/РИА Новости

По его информации, погибли две женщины 1958 и 1948 годов рождения.

«Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г. р. и женщина 1964 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г. р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г. р.», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

По его словам, всем пострадавшим в результате агрессии украинских сил, которые совершили по меньшей мере 15 атак на регион с применением реактивной и ствольной артиллерии, оказывается медицинская помощь.

ВСУ атаковали Светлодарск ранее в этот же день, 10 января. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом.

Также украинские военные открыли огонь из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ПО Донецку, в результате чего пострадали четыре человека. Удар пришёлся на супермаркет «Молоко», расположенный в Киевском районе города.