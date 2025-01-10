Донецк, 10 января, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Четверо мирных жителей пострадали, один погиб в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Светлодарске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 января сообщил глава региона Денис Пушилин.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск — есть жертвы. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина», — написал он в Telegram-канале.

Дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS украинская армия ударила по Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка. Серьёзно повреждён супермаркет «Молоко». Ударная волна выбила остекления и повредила фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. Предварительно, пострадали мужчина и женщина. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, добавил Пушилин.

На места инцидентов прибыли экстренные службы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января мирный житель погиб в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны ВСУ. Его личность предстояло установить.

В тот же день украинские формирования обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате этого в городе пострадали семь мирных жителей. Ещё пять человек были ранены в Дзержинске. В небе также фиксировали передвижение вражеских FPV-дронов. В результате прямого попадания украинского снаряда получил повреждения дом в жилом массиве «Комсомолец».