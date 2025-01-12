Донецк, 12 января, 2025, 22:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) два человека погибли, четверо ранены при обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 12 января проинформировал глава республики Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня в результате агрессии противника в Республике погибли два человека, четверо ранены. Помимо водителя автобуса, в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на остановке общественного транспорта «Ртутный комбинат» погиб мужчина», — написал глава ДНР в Telegram-канале.

Кроме этого, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1939 г. р. в результате артиллерийского обстрела. Помимо этого, украинские военные сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на автомобили, в результате чего пострадали женщина 1984 г. р. и мужчина 1962 г. р.

В это же время в Курахово в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г. р., сообщил Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По данным главы ДНР, за сутки на территории республики со стороны ВСУ были совершены более 20 атак с применением ствольной артиллерии и ударных БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 12 января украинские формирования атаковали пять населённых пунктов на территории Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке украинского дрона в селе Головчино в Грайворонском округе была ранена женщина, которую скорая помощь доставила в городскую больницу №2 в Белгороде. Также в хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атак беспилотников получили повреждения частное домовладение и легковой автомобиль. Украинский дрон также ударил по селу Ясные Зори, из-за чего были повреждены остекление и фасад административного здания, а в селе Илек-Пеньковка при атаке БПЛА получили повреждения остекление и забор жилого дома.

Киевский режим 10 января нанёс удар по Светлодарску в ДНР. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом. В результате атаки погибли как минимум два человека: две женщины 1958 и 1948 г. р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г. р. и женщина 1964 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г. р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г. р., уточнял Пушилин.