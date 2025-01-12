Вашингтон, 12 января, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Украине следует вернуться к нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Об этом написал обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Нейтралитет является не только лучшим и наименее рискованным вариантом для Соединенных Штатов Америки и Европы, но и величайшим благом для Украины», — указано в публикации от 10 января.

По словам Депетриса, страна в любом случае не сможет войти в состав Североатлантического альянса, так как среди его государств-членов нет единого мнения по данному вопросу. Отказ Украины от членства в НАТО или другого соглашения с аналогичными обязательствами в области безопасности является подтверждением объективной реальности, заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января советник действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности для недопущения повторного конфликта. Идеалом он назвал самостоятельное принятие решений Киевом по вопросам территории государства.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда призвал не делать выводов о политике США по вопросу о членстве в альянсе. Он подчеркнул, что государство должно получить достойные гарантии безопасности.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.