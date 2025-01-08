Киев, 8 января, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Сейчас не нужно делать выводов о политике США по вопросу о членстве Украины в НАТО. Об этом 8 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он «может понять чувства России» из-за стремления Украины в НАТО.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Сейчас нужно работать и нужно делать всё, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности», — заявил Зеленский.

По его словам, не нужно делать выводов о политике США по этому вопросу, Он добавил, что Киеву передали ракетные системы Patriot несмотря на то, что ранее говорили, что это вооружение может быть только в странах НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что на протяжении многих лет, ещё до того, как президентом РФ стал Владимир Путин, Москва говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной.

Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что российский лидер также хочет провести такую встречу.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.