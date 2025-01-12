Вашингтон, 12 января, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности для недопущения повторного конфликта. Соответствующее заявление 12 января сделал советник действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения», — заявил он в эфире телеканала CNN.

По его словам, после окончания боевые действия не должны возобновиться через несколько месяцев по якобы решению России продолжить конфликт.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что на протяжении многих лет, ещё до того, как президентом страны стал Путин, Москва говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной.

Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда призвал не делать выводов о политике США по вопросу о членстве Украины в альянсе. Он подчеркнул, что государство должно получить достойные гарантии безопасности.

В июне 2024 года российский лидер сказал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.