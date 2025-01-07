Вашингтон, 7 января, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

ИА Регнум

Он отметил, что на протяжении многих лет, ещё до того, как президентом РФ стал Владимир Путин, Москва говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной.

«Это как будто было высечено в камне. А затем [действующий президент США Джо] Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам Трампа, конфликт на Украине — это фиаско Байдена, в результате чего гибнут люди и разрушаются города.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что российский лидер также хочет провести такую встречу.

Путин 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года. Он уточнил, что он готов провести переговоры с избранным главой Белого дома, если тот этого захочет.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.