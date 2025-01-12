Киев, 12 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. В Киеве полиция провела обыски у молодых людей, которые публично слушали русскую музыку. Об этом 12 января сообщило украинское издание «Страна. ua».

Полиция Киева

По информации издания, во время обысков сотрудники полиции нашли оружие. Теперь в отношении молодых людей расследуется уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Как передавало ИА Регнум, 10 января в Киеве объявили в розыск группу людей, которые перекрывали движение и слушали российскую музыку. По данным СМИ, молодые люди включали песню «Я русский».

11 января они были задержаны. На допросе молодые люди отказались извиняться и признавать вину. По их словам, в заказной кампании против них участвуют представители силовых структур. Они также пообещали «раскрыть имена заказчиков».

По информации издания «Страна. ua», в скандале участвуют сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина.