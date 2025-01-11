Киев, 11 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание русской музыки, отказались признавать вину и заявили, что стали жертвами заказной кампании. Об этом 11 января сообщило украинское издание «Страна. ua».

Полиция Киева

Отмечается, что задержанные после допроса в полиции заявили, что в заказной кампании против них участвуют представители силовых структур. Они также пообещали «раскрыть имена заказчиков».

По информации издания, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина.

Как передавало ИА Регнум, 10 января в Киеве объявили в розыск группу людей, которые перекрывали движение и слушали российскую музыку. По информации издания «Страна. ua», на видео молодые люди включали песню «Я русский».