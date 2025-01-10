Киев, 10 января, 2025, 21:17 — ИА Регнум. В Киеве разыскивают группу людей, которые перекрывали движение и слушали российскую музыку. Об этом 10 января сообщила городская полиция в Telegram-канале.

Sergii Kharchenko/Zuma/TASS

«В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливают участников группы с целью привлечения их к ответственности.

По информации украинского издания «Страна», на видео молодые люди включали песню «Я русский».

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года на пляже в Одессе песни бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май» певца Юрия Шатунова стали причиной скандала. Одной из отдыхающих не понравилась музыка, и она потребовала её выключить. Женщины едва не подрались. При этом другие люди начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.

Киевский режим ведёт борьбу с использованием русского языка в стране, несмотря на то, что он является родным для миллионов жителей. «Языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь 24 октября назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что киевский режим истребляет русскую культуру на подконтрольной территории. Он также отметил, что на Украине фактически запрещают русский язык.