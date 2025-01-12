Будапешт, 12 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Венгерские власти вынуждены будут провести консультации со странами Центральной Европы по поводу антироссийских санкций США в области энергетики. Об этом 12 января заявил министр иностранных дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на телеканале М1.

Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/TASS

По словам главы МИД Венгрии, новый пакет американских санкций является серьёзным вызовом для Центральной Европы, так как в него включена компания, которая играет ключевую роль в поставках нефти в Сербию.

Сийярто уточнил, что эти ограничения со стороны США обернутся сокращением поставок нефти и газа, что может привести к серьёзному повышению цен на топливо в странах Центральной Европы.

«Поэтому в ближайшие дни и недели мы будем проводить тесные консультации с нашими региональными партнёрами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на повышение цен на топливо для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Вашингтон ввёл санкции в отношении ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В обновлённый санкционный список США также попали несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти».

В Белом доме заявили, что эти санкции стали самыми масштабными ограничениями США против энергетического сектора России. Санкционные меры затронули 183 танкера, якобы перевозящих российскую нефть, десятки трейдеров, а также фирм нефтяного сервиса и чиновников этой отрасли. По утверждению Вашингтона, российская сторона получит в результате этих ограничений миллиарды долларов ежемесячных убытков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января заявил, что в Москве понимают, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена попытается оставить избранному президенту США Дональду Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.

МИД РФ 11 января заявил, что новые американские санкции в отношении российского энергетического сектора не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии Москвы. В ведомстве отметили, что Россия продолжит реализацию своих крупных проектов по добыче нефти и газа, а также по импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.