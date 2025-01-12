Осло, 12 января, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал НАТО немедленно вступить в переговоры с Россией по вопросам безопасности.

Petros Giannakouris/AP/TASS

«НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах её неделимости», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Заявление он сделал на фоне продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), прикрепив к посту карту с актуальной линией фронта в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). ВС России находятся всего в 6,5 км от Днепропетровской области, где почти отсутствуют укрепления или промзоны для создания оборонительных рубежей, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 января председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, освобождая города и сёла в западной части ДНР.

В тот же день группировка войск «Центр» армии России освободила в ДНР населённый пункт Шевченко. В силовых структура пояснили, что российские военные благодаря этому открыли дорогу на Красноармейск. Имеется в виду прямая дорога в сторону микрорайона Лазурного и населённого пункта Зеленовка.

10 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что переговорные позиции России хорошо всем известны. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал президент.