Донецк, 11 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинских вооружённых формирований населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Река/ТАСС

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Российские бойцы в течение суток нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Белицкого и сёл Срибное, Алексеевка и Гришино.

ВСУ в результате потеряли до 535 военных, танк Leopard немецкого производства, четыре боевые бронемашины, включая два бронетранспортёра М113 американского производства, пять артиллерийских орудий.

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