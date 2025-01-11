Донецк, 11 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Освобождение российскими военными посёлка Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) открыло для них дорогу на Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом 11 января рассказали в силовых структурах.

Кадр из видео Освобожденный посёлок Шевченко

«Шевченко открывает путь на Красноармейск со стороны юго-запада», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Уточняется, что имеется в виду прямая дорога в сторону микрорайона Лазурного и населённого пункта Зеленовка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 января группировка войск «Центр» армии России освободила в ДНР населённый пункт Шевченко. Также были нанесены удары по личному составу и военной технике украинских формирований возле Белицкого и сёл Срибное, Алексеевка и Гришино.

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Позднее в этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением села. Он подчеркнул, что российские военные проявили при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу.

Минобороны днём 11 января показало кадры водружения государственного флага России на двухэтажном разбитом здании в освобождённом Шевченко. На это видео также попал момент удара российских военных по технике противника во время освобождения населённого пункта.