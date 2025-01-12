Штат Калифорния, США, 12 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Свыше 900 заключённых привлекли к тушению лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии. Об этом 11 января сообщил журнал Newsweek со ссылкой на департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

«На сегодняшний день 939 пожарных, прошедших подготовку в пожарных лагерях для заключенных, круглосуточно трудятся над возведением пожарозащитных линий, чтобы замедлить распространение огня», — отмечается в материале.

При этом в их числе 110 человек вспомогательного персонала. Порядка 30% всех пожарных, тушащих пламя в Калифорнии, являются осуждёнными. Согласно данным CDCR, они получают до 26,90 доллара в день во время 24-часовых смен.

Издание добавило, что программа пожарных лагерей была основана в 1915 году, с 1946-го в них начали проходить подготовку заключённые.

Как сообщало ИА Регнум, пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек. По последним данным, погибли 16 человек. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

В результате стихийного бедствия почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, включая Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 января назвала решение местных властей Калифорнии привлечь заключённых для тушения лесных пожаров в Лос-Анджелесе проявлением «мракобесного лицемерия». Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2021 году конгресс США принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, на основании которого США ввели ряд торговых ограничений в отношении Китая, в том числе запретили импорт продукции нескольких китайских компаний, якобы произведённой с помощью принудительного труда уйгуров.