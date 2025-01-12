Москва, 12 января, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Решение местных властей Калифорнии привлечь заключённых для тушения лесных пожаров в Лос-Анджелесе является проявлением «мракобесного лицемерия». Такое мнение 12 января высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Roman Naumov/Global Look Press

«К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключённых: по сообщению местных властей, они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки. Вспомнилось. В последние годы официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)», — написала дипломат в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2021 году конгресс США принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, на основании которого США ввели ряд торговых ограничений в отношении Китая, в том числе запретили импорт продукции нескольких китайских компаний, якобы произведённой с помощью принудительного труда уйгуров.

Кроме того, Захарова вспомнила слова министра внутренних дел Алехандро Майоркаса о том, что США «не потерпят компании, которые используют принудительный труд и нарушают права человека ради получения прибыли».

«В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров? Как же надоело это мракобесное лицемерие!» — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 11 января журнал Newsweek написал, что, по данным Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR), всего в тушении пожаров принимают участие 939 заключённых. Уточняется, что все заключённые прошли подготовку в специальных пожарных лагерях и приступили к работе. По данным CDCR, около 30% от общего числа пожарных, которые тушат пламя в Калифорнии, приходится на осуждённых. Как подчеркнули в департаменте, речь идёт только о лицах, совершивших преступления небольшой тяжести.

Пожары бушуют в Калифорнии с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек. По последним данным, погибли 13 человек. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.