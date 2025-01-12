Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Количество погибших в результате бушующих в американском штате Калифорния природных пожаров возросло до 16. Об этом 12 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

«На данный момент известно о 16 погибших в районе Лос-Анджелеса после разрушительных лесных пожаров, вызванных засухой и сильными ветрами», — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за стихийного бедствия были разрушены свыше 12 тыс. строений и порядка 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом, как заявили чиновники штата, точное количество погибших пока неизвестно, так как пожары продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 11 января написал, что из-за природных пожаров в Калифорнии в Лос-Анджелесе объявили эвакуацию персонала и картин из всемирно известного музейного комплекса Центр Гетти. В нём собраны картины Тициана, Тьеполо, Мантеньи, Рембрандта, Рубенса, а также полотна времён Золотого века голландской живописи и работы импрессионистов.

Природные пожары начались в Калифорнии вечером 7 января. Скорость разносившего огонь ветра при этом составляла 48 км/ч, местами в горах доходила до 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч.

В результате стихийного бедствия почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, включая Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели. В Калифорнии с 8 января объявили режим масштабного бедствия.