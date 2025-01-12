Курск, 12 января, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц опроверг попадание в российский плен в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее глумившегося над ассортиментом магазина «Пятёрочка» в Судже.

Кадр из видео

«Друзья, это не тот херой из «Пятёрочки», — написал он 11 января в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсми появилась информация, что ВС России близ хутора Бердин взяли в плен некоего 35-летнего военного из десантно-штурмовой украинской бригады Андрея Матвиенко. Утверждалось, что это именно тот боец, который ранее на видео насмехался над магазином в курском городе.

Военкор указал, что есть как минимум одна важная несостыковка. Видео с глумлением было снято летом, в период прорыва в регион. Пленный же утверждает, что был задержан полицией и военкомами 11 сентября. По словам Коца, после такого на Украине новобранцев ждут два месяца учебки, переходы из части в часть, поэтом мужчина никак не мог оказаться летом у российского магазина.

Автор интервью с пленённым украинским бойцом, журналист Елизавета Елисеева в Telegram-канале подтвердила, что на летних кадрах совершенно другой человек.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 4 по 10 января российские военные взяли в плен 91 украинского бойца. 18 из них — западнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. Российские военные также уничтожили на этом направлении за сутки танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов украинских формирований.

5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин. По информации корреспондента «Известий» Александра Федорчака, у хутора в плен сдались 26 украинских военных.