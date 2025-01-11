Курск, 11 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ), летом высмеявший ассортимент магазина «Пятёрочка» в Судже, попал в плен к российским военным в Курской области. Об этом 11 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Андрей Матвиенко

«Шутником» оказался 35-летний военный из десантно-штурмовой украинской бригады Андрей Матвиенко. Подразделения группировки войск «Север» взяли его в плен близ хутора Бердин.

На допросе он утверждал, что был призван в рамках мобилизации 11 сентября. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), по его словам, угрожали отобрать у мужчины и его семьи дом, если он не согласится на службу.

«Мы не воевали, не стреляли. По нам постоянно били из миномётов, по рации никто ничего толком не говорил. Добежали и спрятались в первом подвале», — уверял военный.

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Сотоварищам на Украине он посоветовал не слушать пропаганду и сдаваться в плен. Лучше сидеть, но живым, заключил украинский боец.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак спустя четыре дня сообщил, что у хутора в плен подразделениям группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.

За период с 4 по 10 января российские военные взяли в плен 91 украинского бойца. 18 из них — западнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. Российские военные также уничтожили на этом направлении за сутки танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов украинских формирований.