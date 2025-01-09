Курск, 9 января, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии взяли в плен 26 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом 9 января сообщил корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Павел Лисицын/РИА Новости

В Курской области у хутора Бердина украинские военные из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен солдатам российской группировки «Север». Всего 26 человек попали в плен за два дня после неудачной попытки контрнаступления.

Отмечается, что военнопленные рассказали, как к Бердину их забросили из Сумской области, а обучением занимались инструкторы из США и Европы.

«Была [инструктором] по такмеду (тактической медицине. — Прим. ред.) девушка. Американка. А потом тактическая подготовка была. Но там не англичанин, а датчанин. Ну, и американец морпех», — сообщил украинский военный.

8 января в Минобороны РФ заявили, что всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортёров, 1515 боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились сотен артиллерийских орудий, десятков пусковых установок реактивных систем залпового огня. В частности, уничтожено 13 установок HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования напали на Курскую область. Российские военные вытеснили их в приграничье, где продолжаются бои.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении Большого Солдатского в приграничье. Основные силы противника в районе хутора Бердин были уничтожены. В плен сдалось большое количество украинских военных.