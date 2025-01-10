Москва, 10 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные за период с 4 по 10 января взяли в плен 91 бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался вплен», — заявили в ведомстве.

Истребители ВКС России сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю ВС России нанесли по военным целям на территории Украины 28 групповых ударов. Были поражены склады с оружием и боеприпасами, цеха сборки и места хранения ударных дронов ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов. Российские военные ударили по пунктам временной дислокации украинских бойцов и иностранных наёмников.

8 января военные Вооружённых сил России взяли в плен 18 бойцов украинской армии западнее города Курахово в Донецкой Народной Республике. Российские военные также уничтожили на этом направлении за сутки танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов украинских формирований.