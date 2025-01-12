Москва, 12 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Гражданам России для безопасности следует менять пароли от своих аккаунтов. Об этом сообщает 11 января сайт Объясняем.рф.

Это в первую очередь касается «Госуслуг» и онлайн-банков. Пароли не должны оставаться одними и теми же на протяжении нескольких лет, ведь они могут попасть в общедоступные базы, поскольку хакеры периодически взламывают сайты, а затем публикуют логины и пароли пользователей в интернете. В результате любой злоумышленник может ими воспользоваться.

«Если у вас один пароль для разных аккаунтов, данные из утечки помогут взломать другие профили», — говорится в сообщении.

В этом случае аферисты смогут получить доступ к онлайн-банкам, а также к приложениям магазинов. В случае получения мошенниками доступа к «Госуслугам», им станет доступна личная информация человека в том числе его адрес, паспортные данные, номера счетов.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 11 января рассказал, что в новом году аферисты чаще всего будут пытаться выманить данные для взлома аккаунта на «Госуслугах». По прогнозам специалистов, будет продолжаться рассылка сообщений в мессенджерах от имени государственных структур и начальства.