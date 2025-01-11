Москва, 11 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. В текущем году самыми распространёнными схемами у мошенников вновь станет получение данных для взлома аккаунта на «Госуслугах», в также сообщения в мессенджерах от имени ведомств и начальства. Об этом 11 января заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, тематика у мошенников не изменится, но вырастут риски применения для обмана технологий искусственного интеллекта.

«К сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», — процитировало его «РИА Новости».

Кузнецов пояснил, что сейчас мошенники стараются переработать схемы для обхода банковских систем антифрода. Так, всё чаще жертв убеждают передать наличные через курьеров, чтобы избежать блокировки онлайн-перевода.

При этом банки стараются отслеживать подобные ситуации. Если сотрудники замечают нетипичную для клиента операцию по снятию большой суммы денег при том, что ранее человек отдавал предпочтение оплате картой, её также приостанавливают до выяснения обстоятельств.

Также мошенники начали требовать от жертв открытия счёта в менее защищённых банках. По словам зампреда, такая ситуация требует системного решения всем рынком.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в МВД РФ рассказали о двух схемах, которые мошенники используют для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Первая схема связана со звонками под видом операторов связи, при которой злоумышленники звонят потенциальной жертве под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера и просят сообщить код из смс-сообщения. Вторая — это хищение денежных средств с помощью перевыпуска абонентского номера.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 7 января рассказал, что в последнее время наблюдается много случаев кражи денег у пенсионеров через схему по настройке ТВ-оборудования. Мошенники под видом специалистов по ремонту или настройке телевизионных приставок берут у пожилых людей намного больше денег по сравнению с первоначально оговорённой суммой.