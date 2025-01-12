Берн, 12 января, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования украинского кризиса готова принять у себя Швейцария. Об этом 11 января сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и США регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — цитирует Бидо издание.

При этом швейцарские власти не намерены проявлять инициативу в данном вопросе. Отмечается, что Швейцария является лишь одной из списка стран, готовых организовать и принять встречу двух лидеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 9 января Трамп, Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что президент России неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН будет приветствовать любой диалог между Россией и США