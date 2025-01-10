Москва, 10 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. По теме встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой заявил избранный президент США Дональд Трамп, пока нет никакой конкретики. Об этом 10 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Shealah Craighead/White House

Президент России неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.

«Исходим из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдёт в овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Трамп заявил журналистам, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу. Встреча может состояться после его инаугурации 20 января.

Трамп также отметил, что считает необходимым завершение вооружённого конфликта на Украине.

Песков 9 января сообщил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи в Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, отметил представитель Кремля.

Двумя днями ранее Трамп заявлял, что знает о готовности президента РФ к переговорам с ним, в том числе по теме украинского конфликта.