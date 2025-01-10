Вашингтон, 10 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Global Look Press/Juhani Kandell/Xinhua

«Он хочет встретиться, и мы это организуем… Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично», — заявил он 9 января журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Избранный глава Белого дома также указал на необходимость завершения украинского конфликта и уточнил, что намеревается провести все встречи после церемонии своей инаугурации, которая должна состояться 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что знает о готовности Путина к переговорам, однако считает возможными такие контакты только после своей инаугурации. Избранный президент США при этом не стал называть приблизительную дату контактов с президентом РФ.

Трамп 22 декабря 2024 года также говорил о намерении встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине, выразив надежду на то, что российский лидер хочет провести такую встречу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что команда избранного главы Белого дома не запрашивала контактов с Москвой. По его словам, в этой ситуации более целесообразно вначале дождаться вступления Трампа в должность.

Путин 19 декабря заявил, что четыре года не говорил с избранным президентом США, однако готов к таким переговорам, если этого захочет Трамп.