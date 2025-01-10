Нью-Йорк, США, 10 января, 2025, 20:46 — ИА Регнум. ООН будет приветствовать любой диалог между Россией и США. Об этом 10 января заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отвечая на вопрос о возможных будущих контактах президента России Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом, Дюжаррик отметил, что в ООН видели соответствующие сообщения как с американской, так и с российской стороны.

«[Мы будем] приветствовать любой диалог между США и Россией, как только [Дональд Трамп] официально вступит в должность [президента США]», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что президент России неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.

9 января Трамп заявил, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

Песков 9 января сообщил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, подчеркнул он.