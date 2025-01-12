Москва, 12 января, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Российские десантники из Бурятии сбросили в приграничных районах Курской области листовки с призывом к бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) сложить оружие и сдаться в плен. Об этом 12 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ

«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов, последующим штурмом и зачисткой позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — рассказали в министерстве.

В Минобороны добавили, что благодаря тактике с залистованием в местах скопления живой силы ВСУ сдались в плен многие украинские военные.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что российские бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен 16 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Отмечалось, что бойцы ВСУ попали в плен после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Российские военные сбрасывали с беспилотников листовки с призывом сдаться.

До этого у хутора Бердин в Курской области украинские военные из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен солдатам российской группировки войск «Север». Всего 26 человек попали в плен за два дня после неудачной попытки контрнаступления. Отмечалось, что военнопленные рассказали, как к Бердину их забросили из Сумской области, а обучением занимались инструкторы из США и Европы.