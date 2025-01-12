Москва, 12 января, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Минобороны показало кадры работы расчёта FPV-дронов, который уничтожил личный состав и танк Т-72М1 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Соответствующее видео оборонное ведомство опубликовало 12 января.

Минобороны РФ

Отмечается, что в ходе боевой работы расчёт FPV-дронов группировки войск «Центр» поразил танк Т-72М1 украинских войск и личный состав возле села Воздвиженка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве отметили, что расчёты ударных беспилотников и штурмовые подразделения каждый день ликвидируют личный состав и боевую технику украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 9 января ведомство показало кадры работы экипажей Ка-52м в приграничных районах Курской области. Отмечалось, что экипажи выполняли боевые задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север».

8 января Минобороны РФ показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российских войск в зоне проведения спецоперации.

Министерство обороны в субботу, 4 января, опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.