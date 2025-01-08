Донецк, 8 января, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Министерства обороны России показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российских войск в зоне проведения спецоперации. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны России

«Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и скопление живой силы противника в Донецкой Народной Республике», — говорится сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны в субботу, 4 января, опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.

Накануне, 3 января, пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры удара тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника. Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении.