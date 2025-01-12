Сана, 12 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Восемь человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва заправочной станции и резервуара для газа в йеменском городе Эль-Байда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Mohammed Mohammed/Global Look Press

Отмечается, что в результате взрыва также повреждены более 20 автомобилей. Силы безопасности Йемена начали расследование причин произошедшего, пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря на юге Индии при взрыве на складе пиротехники в штате Керала пострадали 154 человека.Отмечалось, что сотни людей собрались вокруг индуистского храма в Нилешвараме, чтобы посмотреть на фейерверки. Внезапно раздался громкий треск и произошёл взрыв. Пожар вызвал ожоги лиц и рук людей. В рамках расследования причин происшествия полиция задержала двух человек.

В Ираке в сентябре прошлого года на свадебном торжестве в городе Эль-Хамдания погибли и пострадали более 450 человек. Огонь от установленной в зале пиротехники перекинулся на свисавший с потолка балдахин. Вспыхнул сильный пожар. Зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Кроме того, в ходе расследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.