Индия, 29 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. На юге Индии при взрыве на складе пиротехники в штате Керала пострадали 154 человека, сообщил 29 октября телеканал Channel NewsAsia.

Sumit Saraswa/Global Look Press

Вечером 28 октября сотни людей собрались вокруг индуистского храма в Нилешвараме, чтобы посмотреть на фейерверки. Внезапно раздался громкий треск и произошёл взрыв.

Как сообщил начальник местной полиции Шилпа Дьявайя, петарды взрывали слишком близко к складу. Искра попала в хранилище пиротехники, в результате прогремел мощный взрыв.

«Восемь человек находятся в критическом состоянии, 154 получили ранения, из них 97 человек госпитализированы», — отметил Дьявайя.

Пожар вызвал ожоги лиц и рук людей. В рамках расследования причин происшествия полиция задержала двух человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Ираке в сентябре прошлого года на свадебном торжестве в городе Эль-Хамдания погибли и пострадали более 450 человек. Огонь от установленной в зале пиротехники перекинулся на свисавший с потолка балдахин. Вспыхнул сильный пожар. Зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Кроме того, в ходе расследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.