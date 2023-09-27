Багдад, 27 сентября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Пожар на праздновании свадьбы в Ираке возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с потолка балдахин, следует из видео, распространённого в соцсетях одним из гостей мероприятия.

MOHAMAD SAIF/ЕРА/ТАСС

Как видно на видео, в центре зала горят напольные фейерверки, от которых огонь перекидывается на бахрому свисавшего балдахина, после чего он мгновенно распространяется по украшению под потолком.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3835674" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео возгорания на свадьбе в Ираке

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в городе Эль-Хамдания, расположенном к востоку от административного центра провинции Мосула, в ночь на 27 сентября.

В результате происшествия погибли и пострадали более 450 человек. Специалисты определили, что зал для торжества был покрыт легковоспламеняющимися панелями, выявлены нарушения и несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Ирака в связи с инцидентом. Глава российского государства попросил президента Ирака Абдельлатифа Рашида и главу правительства республики Мухаммеда Судани передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.