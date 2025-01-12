Бухарест, 12 января, 2025, 03:10 — ИА Регнум. Авиабаза Североатлантического альянса (НАТО) «Михаил Когэлничану» в Румынии может быть использована в качестве плацдарма для начала войны блока против России. Такое мнение высказал кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Cristian Cristel/Global Look Press

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? Никто не имеет права играть с миром и демократией», — заявил Джорджеску в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану на YouTube-канале.

Он добавил, что Румыния не должна допустить подобного сценария, так как румынам не нужна война.

В свою очередь Райан спросил политика, считает ли он, что база будет использована для наступления на Россию.

«Именно это слово — «наступление». <…> Мы не можем согласиться с этим», — ответил Джорджеску.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. По его словам, правосудие в стране потеряло свою суть.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также назвал произошедшее госпереворотом. Он напомнил, что суд ранее подтвердил результаты выборов. Член Совфеда назвал причиной произошедшего победу в первом туре выборов независимого кандидата, которого, по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, нельзя допускать к власти.

2 января Джорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов.