Тюмень, 11 января, 2025, 23:29 — ИА Регнум. В Тюмени при обрушении деревянной горки на площади 400-летия города пострадал ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«По версии следствия, сегодня, 11 января 2025 года, в вечернее время на площади 400-летия города Тюмени произошло обрушение деревянной горки. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний ребёнок, которому в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В данный момент на месте происшествия работают следователи, опрашиваются свидетели, а также лица, ответственные за эксплуатацию горки.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку доставили в реанимацию после падения на неё шкафа.

23 декабря 2023 года в посёлке Усть-Абакан в Хакасии восемь детей пострадали при обрушении горки, которую построили на центральной площади посёлка. Покататься на горке пришли почти все дети населённого пункта. В результате конструкция рухнула.