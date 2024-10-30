Санкт-Петербург, 30 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку доставили в реанимацию после падения на неё шкафа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошел вечером 29 октября. Малышка находилась в квартире на Планерной улице под присмотром няни. После падения шкафа ребёнок был госпитализирован

«По словам врачей, она получила тяжёлые травмы головы, переломы груди и ключицы», — отмечается в материале.

Известно, что девочка растёт в неполной семье. Её воспитывает отец, не имеющий официальной работы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Санкт-Петербурге на 11-летнего мальчика во время урагана упало дерево. На место приехала скорая, медики доставили пострадавшего в больницу в крайне тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностировали ушиб мозга, травмы внутренних органов и переломы черепа. Мальчик не смог прийти в сознание и умер.