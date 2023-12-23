Абакан, 23 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Хакасии в посёлке Усть-Абакан восемь детей пострадали при обрушении горки. Об этом 23 декабря сообщил Telegram-канал «112».

112

Отмечается, что горку построили на центральной площади посёлка. Покататься на ней пришли почти все дети населённого пункта. В результате конструкция рухнула.

По предварительной информации, пострадали восемь детей и один взрослый, им оказывают помощь. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в алтайском селе Шелаболиха 11-летняя девочка погибла, катаясь с горки на «ватрушке». При очередном съезде с горы её занесло в бетонный столб, который находился рядом с холмом. От полученных травм ребёнок погиб на месте инцидента.