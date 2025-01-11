Берлин, 11 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатом на пост канцлера действующего главу правительства Олафа Шольца. Об этом 11 января сообщил немецкий телеканал ZDF.

CHRISTOPH SOEDER/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

На партийной конференции в Берлине против кандидатуры Шольца проголосовали всего несколько человек. Утверждённый кандидат пообещал, что победит на выборах в бундестаг 23 февраля, и отметил, что поддержака однопартийцев придаёт ему уверенности.

Выступая перед соратниками, он заявил, что Германия находится на «перепутье». Если страна свернёт не туда, на следующее утро «мы проснёмся в другой Германии», заявил Щольц, добавив, что этого нельзя допустить.

Люди нуждаются в достойных зарплатах, доступном жилье и стабильных пенсиях, отметил политик. Он обвинил блок ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии») в желании проводить политику для «верхних десяти тысяч».

«Сейчас не время для лозунгов», — заявил Шольц.

Он также добавил, что время ХДС и ХСС прошло.

Как сообщил телеканал, утверждению Шольца в СДПГ предшествовали жёсткие дебаты. Партия всерьёз рассматривала кандидатуру более популярного в Германии министра обороны Бориса Писториуса. Однако выбор всё же остановили на действующем канцлере.

Как сообщало ИА Регнум, коалиционное правительство Германии в начале ноября не смогло согласовать увеличение бюджетных расходов на 2025 год для оказания помощи Киеву. Члена Свободной демократической партии, министра финансов Кристиана Линднера отправили в отставку. Коалиция из СДПГ, СвДП и «Зелёных» распалась.

Немецкий парламент 16 декабря выразил Шольцу вотум недоверия. В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил на 23 февраля внеочередные парламентские выборы.

В беседе с ИА Регнум политолог-германист Тимофей Борисов высказал предположение, что на выборых с большой долей вероятности победит блок ХДС/ХСС. Новым канцлером немцы выберут Фридриха Мерца. Политолог подчеркнул, что и в этом случае в Германии снова образуется трёхсторонняя неустойчивая коалиция, поскольку единоличного большинства у ХДС не будет.