Москва, 26 ноября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. По итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет кандидат от партии ХДС Фридрих Мерц, таким образом сменив действующего главу федерального правительства Олафа Шольца. Но единоличного большинства у ХДС точно не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Kay Nietfeld/Global Look Press Фридрих Мерц

Издание Handelsblatt 11 ноября объявило о том, что ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зелёные» договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля.

Эксперт рассказал, что немецкое общество на протяжении десятилетий, как и американское, выбирает между двумя партиями. По словам политолога, в Германии по инерции привыкли выбирать между ХДС и СДПГ, и на этих выборах ничего не поменяется.

«Согласно недавним опросам, у ХДС рейтинг 32%, соответственно они побеждают, и это совершенно чётко, понятно и логично. Мы увидим канцлера из этой партии, это будет Фридрих Мерц, если там не произойдёт чего-то сверхординарного. Но этих 30% голосов, которые получит партия ХДС, будет недостаточно, чтобы править единолично. Необходимо будет вступать в коалицию»,— уточнил Борисов.

По мнению специалиста, Христианско-демократическая партия хочет создать союз только с СДПГ. Однако 15% голосов, которые, по предварительным опросам, получают социал-демократы, может не хватить для большинства в бундестаге, и тогда нужно будет привлекать партию «Зелёных», так как других вариантов нет, а это уже будет такая же, как и раньше, неустойчивая трёхсторонняя коалиция, подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что это будет самое реакционное правительство, потому что Мерц неумный человек, а также неопытный политик на международном и федеральном уровне.

«Но, в любом случае, он станет канцлером, ему нужно будет набираться опыта, он будет делать ошибки, которые, в общем-то, он уже совершает. Как, например, с ультиматумом президенту России Владимиру Путину прекратить удары по Украине в течении 24 часов, а то иначе Германия поставит ракеты Taurus в Киев. Сейчас Мерц вдруг резко заткнулся, и его партия вдруг начала просто переобуваться в воздухе, сдавая пятками назад и заявляя, что не будет голосовать по резолюции о поставках Taurus на Украину, которую выдвинула Свободная демократическая партия (СВДП). И ХДС не проголосовали»,— заявил Борисов.

Тем временем сопредседатель СДПГ Саския Эскен заявила, что правление партии единогласно решило выдвинуть действующего канцлера Олафа Шольца своим кандидатом на эту должность на предстоящих досрочных выборах в бундестаг. Исходя из опросов в СМИ, рейтинг Шольца значительно ниже, чем рейтинг у его однопартийца, главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса. Но как объяснил политолог, кандидата в канцлеры выбирали по другим параметрам.

«Вся верхушка и всё руководство партии за Шольца. Он более опытный аппаратчик и боец во внутриполитическом плане, нежели глава бундесвера. И этим обусловлено то, что партия за него, хотя за Писториусом тоже относительно авторитетные силы выстроились. Это прежде всего руководители ряда фракционных региональных ячеек по землям, а также отдельные депутаты во фракции в бундестаге. Но самые авторитетные функционеры партии остались верны Олафу Шольцу. Самый популярный человек в Германии — это не значит, что он самый популярный человек в партии»,— заявил эксперт.

По словам Борисова, в Германии есть запрос на сильную руку, на сильную власть, и так исторически сложилось, но всё-таки немецкое общество не готово и не хочет воевать с Россией. Немцы — люди довольно робкие и опасливые, уточнил политолог, добавив, что это далеко не та Германия, которая была в 1930-х годах.

«Поэтому якобы высокий рейтинг — это символическое понятие, отражающее запрос общества на сильного руководителя, который был при экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Но Меркель не баллотируется, а руководителя той же формации, сильного, волевого — такого просто нет ни в какой партии»,— объяснил специалист.

Исключением, по мнению эксперта, может быть возможный кандидат в канцлеры ФРГ от ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. По словам Борисова, это «мужик в юбке».

«Но немецкое общество не готово сейчас проголосовать за АдГ. Может, на следующих выборах немцы и дойдут до того, чтобы выбрать канцлера из рядов этой партии, но сейчас — нет, не те времена»,— заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от партии «Зелёные» Роберт Хабек пообещал передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus в случае своего избрания. При этом он признал, что поставка оружия Украине является одним из самых сложных вопросов для кабмина ФРГ.

Ранее в этот же день Писториус заявил, что передача Киеву крылатых ракет Taurus не изменила бы ситуацию для ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его словам, передача данного оружия не помогла бы Киеву, в отличие от долгосрочной военной помощи. Вместе с этим министр призвал продолжить диалог с российской стороной для урегулирования конфликта.

Перед этим Мерц объявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.