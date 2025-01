Вашингтон, 11 января, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Британский актёр Джуд Лоу сыграет российского президента Владимира Путина в экранизации книги французского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник». Об этом актёр рассказал изданию Deadline.

Fabio Frustaci/Global Look Press

Режиссёром картины выступит Оливье Ассайас.

«Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса «Кремлёвский волшебник», где он сыграет Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — говорится в публикации.

По словам Лоу, он уже начал готовиться к съёмкам, сравнив свои ощущения касательно данной роли с «нахождением у подножия Эвереста».

«Кремлёвский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) — роман французского автора Джулиано да Эмполи, опубликованный в 2022 году. Книга представляет собой политический триллер, в котором представлен вымышленный рассказ о внутренней работе Кремля и восхождении Владимира Путина. Повествование ведётся от лица вымышленного персонажа, который выступает в роли политтехнолога и советника Путина.

Как передавало ИА Регнум, сербский режиссёр Эмир Кустурица 16 ноября 2024 года заявил, что готов снять фильм, посвящённый Путину. При этом предложений на эту тему пока не поступало, отметил он.

Путин в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии 19 декабря признался, что смотрит сказки и былины со своими внуками. Глава государства отметил, что многие западные производители уходят из России, но это только толкает вперёд отечественное кинопроизводство.