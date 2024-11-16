Белград, 16 ноября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица 16 ноября заявил, что готов снять фильм, посвящённый президенту России Владимиру Путину.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и режиссёр Эмир Кустурица

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — процитировало Кустурицу «РИА Новости».

При этом предложений на эту тему пока не поступало, отметил он.

Режиссёр Кустурица известен такими фильмами, как «Помнишь ли ты Долли Белл?» (1981 г.), «Время цыган» (1988 г.), «Андерграунд» (1995 г.), «Чёрная кошка, белый кот» (1998 г.), «Завет» (2007 г.).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Кустурица рассказал о планах снять часть фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» в Краснодарском крае. Выбор пал на Кубань как на «солнечный» регион.

В Кремле 2 апреля состоялась встреча Путина и Кустурицы, в ходе которой сербский режиссёр высказался о важности проведения Россией спецоперации на Украине. Он напомнил о массовом изгнании бандеровцами сербов из Хорватии в 1990-х годах.

Также он рассказал о планах создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков: «Инженер лёгких прогулок» по мотивам произведения Достоевского, фильм по мотивам «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя и ещё один — по мотивам «Казаков» Льва Толстого.