Москва, 19 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что смотрит сказки и былины со своими внуками. Об этом он сообщил 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Михаил Терещенко/ТАСС

Глава государства отметил развитие отечественного кинематографа и согласился, что российское кино стало качественным.

«С учётом такого объединяющего подъёма общества, <…> конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины <…> возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», ― рассказал Путин.

Глава государства отметил, что многие западные производители уходят из России, но это только толкает вперед отечественное кинопроизводство.

Как сообщало ИА Регнум, в первый день 2025 года в кинопрокат выйдет новая сказка для всей семьи — фильм «Финист. Первый богатырь». Это продолжение самой кассовой российской франшизы про «последнего богатыря».

Как рассказали продюсеры фильма, они хотели бы снять ещё как минимум две истории про Финиста в исполнении Кирилла Зайцева и его команду — оруженосца Мелеху (Сергей Лавыгин) и Бабу-ягу (Юлия Пересильд и Елена Яковлева).