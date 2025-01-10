Ташкент, 10 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. В Узбекистане арестовали четырёх человек в рамках уголовного дела о гибели в ташкентском отеле Karaman Palace Hotel российской журналистки Инессы Паперной и её друга. Об этом 10 декабря сообщил узбекский портал kun. uz.

Валерий Бирюков/ТАСС Здание отеля «Караман палас», в котором отравились и скончались двое россиян

По решению суда арестованы владелец Karaman Palace Hotel А. Хужакулов, продавцы отопительного котла З. Джамолдинов и А. Юсупов и сантехник Н. Курбонов.

Им предъявлены обвинения по ст. 186, ч. 4, пункт «а» УК Узбекистана («Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие гибель людей»).

По версии следствия, Джамолдинов и Юсупов вместе с Хужакуловым и Курбоновым установили в отеле котёл, несмотря на то, что он был устаревшим и отработавшим срок эксплуатации. Котёл эксплуатировался без предварительной проверки дымоходов.

Как выяснилось в ходе расследования, из системы отвода конденсата котла был удалён сифон. Труба отвода конденсата была напрямую подключена к канализации без сифона. Также выяснилось, что дымоходы газового оборудования были установлены с нарушениями технических и нормативных требований.

В результате 20 октября 2024 года в гостинице из отопительного котла произошла утечка угарного газа. Это привело к гибели трёх человек — россиянки Паперной, её 45-летнего спутника Максима Радченко и 48-летнего гражданина Узбекистана Хушнуда Удекова.

Как сообщало ИА Регнум, тела журналистки Паперной, работавшей в журнале «Профиль» и сотрудничавшей с Lenta.ru, и Радченко обнаружили в октябре 2024 года в номере Karaman Palace Hotel. В другом номере нашли мёртвым гражданина Узбекистана.

Паперная и Радченко приехали в Ташкент в отпуск. Как рассказала мать журналистки Любовь Паперная, в Ташкенте у Радченко живут родственники, их сын учится в Москве.