Москва, 23 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники отеля в Ташкенте, где погибла российская журналистка Инесса Паперная, вскрыли дверь номера по просьбе родственников её спутника. Перед этим до пары не смогли дозвониться, рассказала журналистам мать погибшей Любовь Паперная.

Социальные сети Инесса Паперная

По её словам, в Ташкенте у друга Паперной живут родственники, их сын учится в Москве. Они попросили передать в Москву посылку для студента. Когда родственница позвонила в отель, ей никто не ответил. Любовь тоже не смогла дозвониться своей дочери.

Затем родственница спутника Паперной пошла в гостиницу, но дверь в номере никто не открыл.

«Не достучались до номера, забеспокоились, начали вскрывать, вот так и обнаружили, сообщили сюда. А я в Москве с внуком в это время оставалась», — добавила Любовь Паперная в беседе с РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, журналистку Паперную и её друга Максима Радченко нашли мёртвыми в номере гостиницы «Караман Палас» в Ташкенте. В столице Узбекистана пара проводила отпуск. В номере этажом ниже обнаружили тело гражданина Узбекистана. По предварительной версии, все трое погибли от отравления газом, попавшим в вентиляционную систему после очистки бассейна. Возбуждено уголовное дело.

Паперной было 47 лет, у неё остался 12-летний сын. Журналистка работала в журнале «Профиль» и сотрудничала с изданием «Лента. ру». По словам матери погибшей, тела дочери и её друга привезут в Москву 24 октября. На следующий день состоится прощание, их кремируют, а затем похоронят вместе.

Пресс-секретарь генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов заявил, что сроки отправки тел погибших на родину будут зависеть от продолжительности исследований. По его словам, для определения точной причины смерти постояльцев отеля требуется провести целый ряд процедур.