Чешский хоккеист Недоманский назвал русских «примитивной нацией»
Прага, 10 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Чемпион мира 1972 года по хоккею из Чехии Вацлав Недоманский заявил, что считает русских «примитивной нацией». Об этом сообщило чешское издание Idnes.
«По моему мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией», — заявил спортсмен.
По его словам, «так было всегда, особенно после 1918 года». Хоккеист обвинил советское руководство в том, что оно якобы истребляло свой народ миллионами. В России, как он утверждает, не было уважения к человеческой жизни.
Недоманский рассказал о своих контактах с советскими хоккеистами. Лишь немногие из них, по его словам, морально были на должном уровне.
«Некоторые наши игроки дружили с ними, они навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — заявил хоккеист.
Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря от участия в чемпионате мира по функциональному фитнесу отстранили спортсменку из Литвы Корнелию Дудайте. Она надела на состязание футболку с русофобской надписью «Make Russia small again» (в переводе — «Сделаем Россию снова маленькой»). Организаторы попросили её снять футболку, но она отказалась и была отстранена.
Прибалтийская спортсменка объяснила, что таким образом пыталась протестовать против политики организаторов чемпионата. Дудайте не устроило, что российским спортсменам не запретили носить одежду с национальной символикой и названием своей страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре указал на уродливую русофобию, которая нередко встречается на Западе. В ряде стран уровень нетерпимости по отношению к русским «буквально зашкаливает», подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией.