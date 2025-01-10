Прага, 10 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Чемпион мира 1972 года по хоккею из Чехии Вацлав Недоманский заявил, что считает русских «примитивной нацией». Об этом сообщило чешское издание Idnes.

RUDI BLAHA/AP/TASS Вацлав Недоманский

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией», — заявил спортсмен.

По его словам, «так было всегда, особенно после 1918 года». Хоккеист обвинил советское руководство в том, что оно якобы истребляло свой народ миллионами. В России, как он утверждает, не было уважения к человеческой жизни.

Недоманский рассказал о своих контактах с советскими хоккеистами. Лишь немногие из них, по его словам, морально были на должном уровне.

«Некоторые наши игроки дружили с ними, они навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — заявил хоккеист.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря от участия в чемпионате мира по функциональному фитнесу отстранили спортсменку из Литвы Корнелию Дудайте. Она надела на состязание футболку с русофобской надписью «Make Russia small again» (в переводе — «Сделаем Россию снова маленькой»). Организаторы попросили её снять футболку, но она отказалась и была отстранена.

Прибалтийская спортсменка объяснила, что таким образом пыталась протестовать против политики организаторов чемпионата. Дудайте не устроило, что российским спортсменам не запретили носить одежду с национальной символикой и названием своей страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре указал на уродливую русофобию, которая нередко встречается на Западе. В ряде стран уровень нетерпимости по отношению к русским «буквально зашкаливает», подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией.